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الجمعة 15 مايو 2020 الموافق 22 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الصحة الأمريكي يأمل في الحصول على لقاح كورونا نهاية العام

الجمعة 15/مايو/2020 - 04:03 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
منار أحمد
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أعرب وزير الصحة الامريكي أليكس أزار، اليوم الجمعة في نبأ عاجل، عن أمله في الحصول على لقاح آمن وفعال لفيروس كورونا المستجد بنهاية العام الحالي، وفقًا لشبكة سكاي نيوز.

وكان قد أكد أزار، عبر مطلع الشهر الجاري، إن تطوير لقاح فيروس كورونا بحلول شهر ديسمبر أمر ممكن ولكنه غير أكيد، وفق لقناة العربية الاخبارية.

وبعد أن روج له الرئيس الأميركي دونالد ترامب واستخدم بالفعل لفحص مسؤولي البيت الأبيض، أثبتت تجارب علمية فشل اختبار سريع لفيروس كورونا المستجد.

وأعطت دراسة أجراها باحثون في معهد "نيو لانجون هلث" بجامعة نيويورك عن الاختبار، نتائج سلبية خاطئة في نصف الحالات تقريبا.

وقد حظي اختبار "آي دي ناو" باهتمام واسع عندما حصل على موافقة الجهات التنظيمية، وقدمه ترامب في البيت الأبيض في نهاية مارس.

وجرت مقارنة الاختبار الذي صنعته مختبرات "أبوت" ويظهر نتائج إيجابية في 5 دقائق وسلبية في 13 دقيقة، بالأجهزة التي تحتاج إلى 45 دقيقة لتعطي النتيجة.

ووجد الباحثون أن اختبار "أبوت" أظهر نتائج سلبية خاطئة في حوالى ثلث الحالات التي نقلت فيها العينة المأخوذة باستخدام مسحة أنف في محلول سائل، و48 بالمئة عندما بقيت جافة، وهي الطريقة التي أوصت بها الشركة.

واعترضت المختبرات على نتائج الدراسة التي لم يراجعها بعد باحثون مستقلون، وقالت لـ"فرانس برس" إنه ليس واضحا أن العينات أخذت بشكل صحيح.

أوضح الناطق باسم الشركة سكوت ستوفيل "وزعت أبوت أكثر من 1.8 مليون اختبار وكانت نسبة النتائج السلبية الخاطئة المبلغ عنها للشركة تبلغ 0.02 بالمئة".





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