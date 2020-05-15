رغم توتر العلاقات.. شركات الأسلحة التركية تعزز وجودها في الخليج

قال موقع "نورديك مونيتور" السويدي أن قطاع صناعة الدفاع التركي وشركات المقاولات الدفاعية الرائدة في تركيا، تعمل الآن على تعزيز وجودها في الأسواق الخليجية وزيادة المبيعات لدول الخليج على الرغم من الأزمة السياسية بين بعض دول المنطقة وتركيا، في إشارة جديدة على براجماتية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.وكشف الموقع أن شركة الدفاع والتكنولوجيا "أسيلسان"، وهي شركة مملوكة لمؤسسة القوات المسلحة التركية (TAFF)، وقعت الأسبوع الماضي عقد مبيعات جديد لتوريد أنظمة أسلحة ذات التحكم عن بعد (RCWS) للاستخدام البحري في البحرين.وبحسب بيان صادر عن الشركة، تخطط "أسيلسان" للقيام بمزيد من الاستثمارات وتكثيف الأنشطة مع الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي بشكل عام والبحرين بشكل خاص، وذكر البيان أنه من المقرر أن تقوم شركة أسيلسان بتصدير أنظمة الأسلحة ذات التحكم عن بعد إلى دولة البحرين الخليجية، حيث تم تصميم تلك الأسلحة في المقام الأول للاستخدام على المنصات البحرية والمركبات المدرعة 4 × 4 والدوريات وكذلك للاستخدام الثابت لخدمة الدفاع عن الأصول الاستراتيجية وفقًا للمتطلبات التكتيكية.وأوضح الموقع أن شركة " أسيلسان"، التي تسيطر عليها الحكومة التركية، تعد أكبر شركة مقاولات دفاعية في تركيا وتمتلك مجموعة واسعة من المنتجات بما في ذلك تقنيات الاتصالات والمعلومات، والرادار والحرب الإلكترونية، والبصريات الكهربائية، وإلكترونيات الطيران، وأنظمة الدفاع الجوي والصواريخ.كما أسست شركة مقاولات هافيلسان، إحدى الشركات التابعة لـ TAFF، مشروعًا مشتركًا آخر وهو "هافيلسان تكنولوجي عمان ش.م.م"، في مارس الماضي لزيادة صادرات صناعة الدفاع التركية إلى سلطنة عمان ودول أخرى في الشرق الأوسط.وتعاني تركيا من توتر في العلاقات مع معظم دول الخليج بسبب دعم الرئيس رجب طيب أردوغان للجماعات الإسلامية المتطرفة وعلى راسها جماعة الإخوان، وجهود الحكومة التركية لتقويض الكتلة المناهضة لقطر، بقيادة السعودية ومصر وانضم إليها أعضاء مجلس التعاون الإمارات والبحرين، وبناءً على ذلك، ضعفت العلاقات الاقتصادية التركية مع دول مجلس التعاون الخليجي منذ الأزمة.