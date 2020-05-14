إحباط بيع 36 طن أغذية مجهولة المصدر في القليوبية

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملات مفاجئة لضبط جرائم الغش التجارى.وقد أسفرت تلك الحملات بقيادة ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين عن ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بمحافظة القليوبية، لحيازته (36،400 طن "صلصة – شعرية – زيت طعام") معبأة داخل براميل وشكائر وجراكن مجهولة المصدر تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتم تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية، ويجري استكمال الحملات.يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع واتساقًا مع جهود أجهزة الدولة للتصدي لتداعيات انتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات البعض استغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين باحتياجات وصحة المواطنين.