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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

2255 إصابة جديدة بكورونا في باكستان

الأربعاء 13/مايو/2020 - 01:39 م
كورونا
كورونا
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سجلت باكستان 2255 إصابة جديدة بفيروس "كورونا " المستجد (كوفيد-19 ) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 34336 حالة.

ونقلت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية عن مركز العمليات والقيادة الوطني - المعني بمكافحة فيروس "كورونا " في البلاد - قوله إنه تم تسجيل 737 حالة وفاة بسبب الوباء في البلاد.

وأضاف أن العاصمة (إسلام آباد ) سجلت 716 حالة إصابة، بينما سجل إقليم السند 12610 إصابة، فيما تم تسجيل 13225 إصابة في إقليم البنجاب و5021 حالة في إقليم خيبربختونخوا، و2158 حالة في إقليم بلوشستان، و475 حالة في منطقة جلجت بلتستان و88 حالة في منطقة آزاد جامو وكشمير (الشطر الخاضع لباكستان من إقليم كشمير)، فيما تعافى نحو 8812 مريضا.

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