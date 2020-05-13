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الأربعاء 13 مايو 2020 الموافق 20 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية متمسكة بتخفيف العزل رغم تفشى كورونا فى سول

الأربعاء 13/مايو/2020 - 09:09 ص
كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية
وكالات
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قالت سلطات الصحة في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، إنها لا تفكر حاليا في إعادة فرض قيود التباعد الاجتماعي الصارمة، على الرغم من تفش جديد لفيروس كورونا في العاصمة سول.

وسارع المسئولون لتتبع وفحص آلاف الأشخاص خلال الأسبوع الماضي، بعد رصد مجموعة من حالات العدوى الجديدة وعدد من الحانات في حي إيتوان في سول، مما أثار مخاوف من موجة ثانية من انتشار الفيروس.

وربط المسئولون ما لا يقل عن 119 حالة إصابة بـ(كوفيد-19)، المرض الذي يسببه الفيروس، بهذه الأماكن الليلية التي فتحت أبوابها توا في إطار تحرك البلاد لتخفيف إجراءات العزل العام لتنشيط الاقتصاد
المتضرر.

وقال نائب وزير الصحة كيم جانج- ليب إنه من غير المرجح أن تعمل السلطات على فرض قواعد التباعد الاجتماعي ما دام العدد اليومي للحالات الجديدة يقل عن 50 حالة، مضيفا أن المسئولين تمكنوا من اقتفاء أثر 95 % من جميع حالات العدوى.

وأضاف في إفادة صحفية "في الوقت الحالي سنواصل تتبع حالات انتقال العدوى ونبحث ما إذا كان ينبغي علينا إعادة النظر في سياسة التباعد الاجتماعي".

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