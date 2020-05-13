مبروك عطية ينصح المسلم بـ4 أشياء فى العشر الأواخر من رمضان

قال الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر، إن المسلمين مخيرون في أداء النوافل، وأن ما يهم الإخلاص والالتزام بالفرض، مشيرًا إلى أن أحد الصحابة كان لا يصوم إلا رمضان فقط، ولم يعييب أحد عليه ذلك.ونصح الدكتور مبروك عطية، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، بالالتزام بأربعة أشياء خلال الأيام المتبقية من رمضان، وهي: الصلاة وقراءة القرآن والصدقة وصلة الأرحام.وأردف: "الكلمة الطيبة صدقة، فإنما لم تستطع فامتنع عن الكلمة السيئة فهي صدقة، وأجر الامتناع عن السوء أكثر من ثواب النطق بالكلمة الطيبة".ولفت إلى أن شاهد الزور، إذا تاب عليه أن يرفع الضرر الذي ترتب على شهادته، فلو شهادته أدت إلى خسارة أحدهم لأموال، عليه أن يدفع المال للمتضرر.