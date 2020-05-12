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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

توريد 61 ألفًا و472 طن قمح وحصاد 200 ألف فدان في أسيوط

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 01:20 م
قمح
قمح
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تم توريد 61 ألفا و472 طن قمح بمراكز التجميع والصوامع على مستوى المحافظة منذ بدء موسم التوريد وحتى الآن.

وأضاف محافظ أسيوط أنه تم حصاد 200 ألف فدان مزروعة بالقمح من إجمالي مساحة الأرض المنزرعة بالمحافظة والتي بلغت 226 ألفا و683 فدانا.

وأكد انتظام أعمال توريد القمح للصوامع ومراكز التجميع بمراكز وأحياء المحافظة دون أية عقبات واستلام الأقماح من المزارعين بعدد 27 مركز تجميع وصومعة وهنجر وشونة، فضلًا عن الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدى لفيروس كورونا المستجد، وتطبيق كافة إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية للحفاظ على صحة العاملين والمترددين عليهم وذلك ضمن سلسلة التدابير الوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد " كوفيد - ١٩".

وأشار محافظ أسيوط إلى أنه تم التشديد على تكثيف حملات المتابعة الميدانية لأعمال الحصاد والتوريد وتسهيل كافة الإجراءات أمام المزارعين لتوريد محصول القمح وفقًا للضوابط التي تم وضعها ومتابعة الأقماح التي يتم توريدها ومراقبة إجراءات التخزين والتشوين وتحرير محاضر فورية للمخالفين في حالة توريد أقماح مخالفة لمواصفات الجودة والسلامة مصدرًا تعليماته لمسئولي الزراعة والتموين بتحفيز المزارعين وتسهيل كافة الاجراءات لاستلام الاقماح من المزارعين والمتابعة المستمرة من اللجنة الخماسية التي تم تشكيلها لأعمال التوريد والتي تستمر لمدة ثلاثة أشهر حتي ١٥ يوليو ٢٠٢٠ وتسهيل كافة الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد والتيسير عليهم في سرعة صرف مستحقاتهم المالية من أثمان القمح المورد خلال 48 ساعة.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بأسيوط المهندس إبراهيم سرور أن عمليات توريد الأقماح تسير بدون أية عقبات وهناك زيادة كبيرة في الأقماح الموردة بالمقارنة بالأعوام الماضية مشيرًا إلى عمل بيان يومي بمساحات الأراضي التي تم حصادها وكميات الأقماح التي تم توريدها لمراكز التجميع والصوامع مؤكدًا التنسيق مع مديرية التموين لمتابعة لجنة استلام الأقماح من المزارعين وتذليل كافة العقبات أمام المزارعين موضحًا أن أبواب الصوامع والشون ستظل مفتوحة أمام منتجي القمح لتوريد محصولهم حتي ١٥ يوليو القادم على أن تكون مواعيد عمل لجان استلام الاقماح في شهر رمضان من ٩ صباحا حتي الرابعة عصرًا ومن بعد الإفطار حتي ١١ مساءً طوال شهر رمضان مع تشكيل غرفة عمليات بمديرية الزراعة لمتابعة عملية التوريد وتلقى أي شكاوى من المزارعين والتعامل الفورى معها.

ومن جانبه نظم محمد اسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط عدة حملات مفاجئة على مراكز التجميع وأفرع البنك الزراعي المصري بالمراكز للوقوف على أعمال التوريد ومراجعة الإجراءات وشروط التوريد وفقًا لمواصفات الجودة والسلامة لافتًا إلى تحرير المحاضر الفورية للمخالفين وإحالتهم للنيابة العامة.

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