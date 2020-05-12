الجزائرتعلن إنتاج للكشف السريع عن «كورونا»

أعلنت الحكومة الجزائرية أن البلاد بدأت إنتاج أجهزة للكشف السريع عن فيروس كورونا، تظهر النتائج خلال 15 دقيقة.وقال الوزير المنتدب المكلف بالصناعة الصيدلانية في الجزائر لطفي بن باحمد للتلفزيون الرسمي الاثنين، إن شركة "فيتال كار" في العاصمة الجزائر تطور أجهزة الفحص هذه بالتعاون مع شركتين كندية وأردنية، دون أن يسميهما، وأشار إلى أن القدرة الإنتاجية للشركة تبلغ 200 ألف قطعة أسبوعيا.ولفت إلى أن الكاشف الجديد قادر كذلك على رصد حاملي الفيروس الذين لم تظهر عليهم أعراض المرض.وبذلك تكون الجزائر الأولى مغاربيا والثانية إفريقيا في إنتاج هذا النوع من الكواشف السريع عن الفيروس بما يتيح للجزائر الاستقلالية في مجال الكشف عن العدوى.وسبق أن خصصت الجزائر 100 مليون دولار لاستيراد المعدات الطبية والمنتجات الدوائية لمواجهة الفيروس كما تلقت تبرعات طبية من الصين خلال الأيام الماضية.