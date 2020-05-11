جوتيريش: 24 ألف شخص استفادوا من مسح الألغام في بنغازي

كشف تقرير صادر عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، مساء اليوم الإثنين، عن أن نحو 32 ألفا و900 شخص استفادوا من عمليات المسح لخرائط الألغام والمتفجرات في مناطق الصابري والليثي بمدينة بنغازي الليبية.وتحدث التقرير الذي قدمه جوتيريش، لمجلس الأمن، عن جهود البعثة الأممية لدى ليبيا، في مساعدة السلطات والمجتمعات المحلية في ليبيا، على التصدي للتهديد المتزايد الناجم عن أخطار المتفجرات وانتشار الأسلحة والذخيرة، وذلك من خلال المساعدة التقنية التي تقدمها دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام.وأوضح التقرير الصادر عن عمل البعثة في الفترة من 15 يناير إلى 5 مايو، أن عمليات تطهير جرت في المناطق السكنية و11 موقعا في بنغازي، حيث استفاد منها حوالي 9 455 من السكان من إزالة أكثر من 500 قطعة من الذخائر غير المنفجرة وذخيرة الأسلحة الصغيرة.وأشار إلى استفادة نحو 23 ألفا و900 شخص من المسوح غير التقنية التي أجريت في الصابري والليثي من خلال رسم خرائط تبين مواقع أخطار المتفجرات للاسترشاد بها في الأنشطة المضطلع بها مستقبلا.وذكر أنه في طرابلس، قام فريقان جديدان من دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام بإزالة ذخائر غیر منفجرة من مناطق جنزور وأبو سليم وطريق المطار، إضافة إلى قيامهما بأعمال التدريب في مجال تنمية القدرات للشباب والنساء للمساعدة في التصدي لانتشار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة.