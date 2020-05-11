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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بنك أوف أمريكا: الاقتصادات الناشئة سحبت 240 مليار دولار من احتياطياتها

الإثنين 11/مايو/2020 - 05:07 م
بنك أوف أمريكا
بنك أوف أمريكا
وكالات
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قال بنك أوف أمريكا، اليوم الاثنين: إن الاقتصادات الناشئة الرئيسية استهلكت 240 مليار دولار من احتياطياتها من النقد الأجنبي على مدار الشهرين الفائتين مع سعي بنوك مركزية لدعم عملاتها واقتصاداتها في مواجهة جائحة فيروس كورونا.

وأضاف البنك في مذكرة نقلا عن بيانات بشِأن الاحتياطيات في 31 دولة إن هذا الاستنزاف من المرجح أن يستمر، لكن بوتيرة أبطأ.

وقال البنك إن الصين وهونج كونج والسعودية والبرازيل وتركيا شهدت أكبر هبوط إجمالي في الاحتياطيات.

وقال ديفيد هونر الخبير الاقتصادي ببنك أوف أمريكا في المذكرة "نزيف الاحتياطيات من المرجح أن يستمر، رغم أنه سيكون أكثر بطأ، أثناء ما يبدو أنه سيكون تعافيا مخيبا للآمال للنمو العالمي والنمو في الأسواق الناشئة".

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