عساف: منع الاحتلال مجددًا لعمل الإعلام انتهاك لحرية الرأي

بعث المشرف العام على الإعلام الفلسطيني أحمد عساف، الإثنين، عدة رسائل إلى رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين يونس مجاهد، ورئيس اتحاد إذاعات الدول العربية محمد عبدالمحسن العواش، ورئيس نقابة الصحفيين الفلسطينيّة ناصر أبوبكر، خاطبهم فيها حول قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجديد منع عمل هيئة الإذاعة والتليفزيون الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة، وكل المناطق داخل أراضي العام 48.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن عساف قد جدد خلال رسائله موقف الهيئة الرافض لهذا القرار الذي تعتبره إجراء تعسفيًا ينتهك بشكل سافر القانون الدولي، وحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والعمل الصحفي، مهيبًا بكل الجهات الصحفية الدولية والعربية للعمل على رفض هذا القرار التعسفي والتصدي له، والعمل على محاسبة إسرائيل على اتخاذه وانتهاكها للقانون الدولي وحرية الرأي والتعبير.