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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني يشيد بإضافة قطاع المقاولات لمبادرة مواجهة كورونا

الإثنين 11/مايو/2020 - 12:45 م
أمين مسعود، عضو مجلس
أمين مسعود، عضو مجلس النواب
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أشاد أمين مسعود، عضو مجلس النواب، عضو هيئة مكتب حزب مستقبل وطن بتصريحات محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر التى أعلن فيها بأنه سيعرض على مجلس إدارة البنك خلال اجتماعه المقبل إضافة قطاع المقاولات لمبادرة الـ100 مليار جنيه لتمويل الصناعة والزراعة بفائدة 8% متناقصة وأنه يسعى لتوسيع قاعدة الإستفادة من مبادرة دعم الصناعة والتصنيع الزراعي من خلال إضافة قطاع المقاولات الذي تأثر أيضا بالأوضاع الحالية الناتجة عن تداعيات فيروس كورونا.

قال مسعود في بيان الاثنين، إن هذا الاتجاه من محافظ البنك المركزى طارق عامر لقى ارتياحًا كبيرًا لدى العاملين فى قطاع المقاولات الذي يعد واحدًا من القطاعات المهمة في الاقتصاد المصري ويجب مساندته مطالبًا محافظ البنك المركزى الإسراع في تطبيق هذه التصريحات على أرض الواقع، خاصة أن قطاع المقاولات تضرر كثيرًا من التداعيات السلبية لفيروس كورونا.

كان البنك المركزي المصري قد أعلن ديسمبر الماضي عن مبادرة لدعم الصناعة بقيمة 100 مليار جنيه بفائدة 10% متناقصة، قبل أن يعود في مارس الماضي لخفض الفائدة إلى 8% وإضافة قطاع التصدير الزراعي للمبادرة أيضًا، في ضوء الإجراءات التي اتخذها المركزي لدعم الاقتصاد المصري في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.

ويصل حجم المبادرات التي أطلقها البنك المركزي في قطاعات الاقتصاد المصري المختلف إلى أكثر من 700 مليار جنيه، منها نحو 360 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة و100 مليار جنيه لدعم الصناعة والزراعة، بجانب 100 مليار جنيه لدعم القطاع العقاري 50 مليار جنيه منها للمطورين العقاريين والـ 50 مليارًا الأخرى لدعم التمويل العقاري لمحدودي الدخل، بجانب مبادرات أخرى لدعم قطاع السياحة وإسقاط الديون عن المصانع المتعثرة وتأجيل سداد أقساط القروض وغيرها من المبادرات.

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