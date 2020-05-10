«الأرصاد» تكشف سبب انخفاض درجات الحرارة حتى الآن (فيديو)

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس ما زال يشهد تقلبات جوية حتى الآن، حيث من المعتاد في السنوات السابقة، أن درجة الحرارة تصل إلى 40 درجة في هذا التوقيت، ولكنها حاليا لم تتخط 35 درجة حتى الآن.وأضافت شاكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك فرقا بين درجات الحرارة الصغرى والعظمى، يصل إلى 12 درجة، وانخفاض حجم التلوث في طبقات الغلاف الجوي، هو ما قلل درجات الحرارة.وأشارت إلى أن الكثير من المصانع أغلقت الفترة الماضية بسبب فيروس كورونا، ونسبة الملوثات انخفضت، وثقب الأوزون بدأ يلتئم.