إرهاب الشرطة التركية يُشعل مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو)

أشعلت صور وفيديوهات توثق إرهاب الشرطة التركية ضد مخترقي حظر التجوال، مواقع التواصل الاجتماعي، وانتقد نواب البرلمان عنف الشرطة المفرط.وقال النائب عمر فاروق، إن هذه هي النتيجة عندما تعطي شرطيا غير مؤهل سلاحا للقتل.والواقعتان التي أثارتا غضب المعارضة التركية والنشاط، إحداهما للشاب عمر أواز الذي يعمل خبازا بولاية أنطاليا ومات بسبب أزمة قلبية، لأن قلبه لم يتحمل إهانات الشرطة التركية في فترة حظر التجول، وقبل أيام أطلقت الشرطة التركية النار على قلب طفل سوري.في تركيا إذا خرقت الحظر أمامك خياران إما الموت خوفا مثل عمر، أو تقتلك الشرطة التركية مثل الشاب السوري الذي ضُبط متلبسا خلال محاولته العودة للمنزل أثناء حظر التجول، وبدلا من القبض عليه وإنذاره بعدم كسر الحظر أطلقت عليه النار.