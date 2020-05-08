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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

هشام الدميري يوضح ملامح منظومة السياحة بعد كورونا

الجمعة 08/مايو/2020 - 10:34 م
هشام الدميري
هشام الدميري
رامى حسين
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قال هشام الدميري رئيس هيئة تنشيط السياحة السابق، إن منظومة السياحية ستختلف كثيرا عما كانت عليه خلال شهر فبراير الماضي أى قبل ظهور فيروس كورونا المستجد حتى بعد ظهور العلاج المناسب له، فسيتم الاعتماد بشكل أكثر على التعامل الإلكتروني في جميع المراحل السياحية كما ستختلف أطراف المنظومة، فسيتم الاعتماد على الرحلات المنتظمة والبعد عن الطيران العارض الذي يعتمد بشكل أساسي على زيادة الأعداد والأسعار المخفضة ويتحكم فيما يقرب من 80% من الحركة السياحية الوافدة لمصر.

وأضاف "الدميري"، فى تصريحات لـ"الدستور"، أن السياحة الداخلية هى الخيار الوحيد أمام جميع الدول السياحية لتجربة إعادة تشغيل الفنادق، وخاصة أن القطاع السياحي يعتمد بشكل أساسي على التجمعات، موضحا أن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة كمعايير وشروط لإعادة فتح الفنادق اتجاه عالمى يتم تطبيقه فى جميع دول العالم، موضحا أن المشكلة ليست فى تطبيق الإجراءات والاشتراطات، ولكن تكمن فى القدرة الاقتصادية التى يعانى منها المواطن المصري في ظل هذه الظروف الحالية، واتخاذه قرارا بالسفر هذا فضلا عن التخوفات من فكرة التعرض للإصابة ولهذا يجب مراعاة ذلك عند وضع الأسعار، وخاصة أن أسعار الغرف الفندقية ستكون مرتفعة نظرا إلى تطبيق الاشتراطات الجديدة الأمر الذي سيرفع من الأسعار.

وأوضح، أنه لا بد من وضع أسعار طيران داخلى تشجيعية لتحفيز المصريين على السفر، وخلق توأمة بين وزارتى السياحة والطيران للعمل على خلق برامج سياحية مناسبة تجذب المواطنين وتحفيزهم على السفر.

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