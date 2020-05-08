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الجمعة 08 مايو 2020 الموافق 15 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

سقوط أمطار رعدية على بورسعيد (صور)

الجمعة 08/مايو/2020 - 09:05 م
سقوط أمطار رعدية
سقوط أمطار رعدية
بورسعيد/شيماء رشاد
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شهدت محافظة بورسعيد، مساء اليوم الجمعة، سقوط أمطار رعدية على معظم مناطق المحافظة، صاحبهتا اعتدالا بدرجات الحرارة، وبرق ورعد في سماء المدينة.

وانتظم العمل بميناءي شرق وغرب بورسعيد بتسجيل 23 سفينة، وواصلت عمليات الشحن والتفريغ، في الوقت الذي انتظمت فيه حركة المعديات بين ضفتي قناة السويس، ودفعت أحياء المحافظة بسيارات كسح المياه لمواجهة أي تجمعات لمياه الأمطار بالشوارع.

وكان خبراء الأرصاد الجوية قد توقعوا أن يكون طقس مساء اليوم باردا على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، باردا على السواحل الشمالية والرياح نشطة، معتدلا على جنوب الصعيد، وهناك نشاط للرياح على السواحل الشمالية تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على غرب البحر المتوسط.
سقوط أمطار رعدية
سقوط أمطار رعدية
سقوط أمطار رعدية
سقوط أمطار رعدية
سقوط أمطار رعدية
سقوط أمطار رعدية

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