سقوط أمطار رعدية على بورسعيد (صور)

شهدت محافظة بورسعيد، مساء اليوم الجمعة، سقوط أمطار رعدية على معظم مناطق المحافظة، صاحبهتا اعتدالا بدرجات الحرارة، وبرق ورعد في سماء المدينة.وانتظم العمل بميناءي شرق وغرب بورسعيد بتسجيل 23 سفينة، وواصلت عمليات الشحن والتفريغ، في الوقت الذي انتظمت فيه حركة المعديات بين ضفتي قناة السويس، ودفعت أحياء المحافظة بسيارات كسح المياه لمواجهة أي تجمعات لمياه الأمطار بالشوارع.وكان خبراء الأرصاد الجوية قد توقعوا أن يكون طقس مساء اليوم باردا على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، باردا على السواحل الشمالية والرياح نشطة، معتدلا على جنوب الصعيد، وهناك نشاط للرياح على السواحل الشمالية تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على غرب البحر المتوسط.