تسجيل 3 وفيات و163 إصابة جديدة بكورونا في المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم، تسجيل 3 وفيات و163 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 186 والإصابات إلى 5711.ووفقا لبيان وزارة الصحة فقد تم تسجيل 145 حالة شفاء جديدة، ليصل مجموع المتعافين إلى 2324.وحثت وزارة الصحة المواطنين على الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، واحترام التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات.وكانت مديرية الأوبئة بوزارة الصحة المغربية، كشفت في وقت سابق عن أن الإجراءات الاستباقية للوقاية من فيروس كورونا، مكنت المملكة من تجنب حوالي نصف مليون إصابة بالوباء و15 ألف حالة وفاة.