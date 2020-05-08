ضبط 4339 لاختراقهم حظر التجوال خلال 24 ساعة

تمكنت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة من ضبط 4339 مخالفا لقرار حظر المواطنين على مستوى الجمهورية، و1951 سيارة مخالفة.كما تم ضبط 92 دراجة نارية، و108 مركبات "توك توك" مخالفة لقرار حظر التجوال.يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها - بجميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية - لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.