ضبط 4339 لاختراقهم حظر التجوال خلال 24 ساعة
الجمعة 08/مايو/2020 - 06:12 م
مريم جبل - عمرو المزيديطباعة
تمكنت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة من ضبط 4339 مخالفا لقرار حظر المواطنين على مستوى الجمهورية، و1951 سيارة مخالفة.
كما تم ضبط 92 دراجة نارية، و108 مركبات "توك توك" مخالفة لقرار حظر التجوال.
يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها - بجميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية - لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
كما تم ضبط 92 دراجة نارية، و108 مركبات "توك توك" مخالفة لقرار حظر التجوال.
يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها - بجميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية - لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.