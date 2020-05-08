1327 إصابة و243 حالة وفاة في إيطاليا

أعلنت إيطاليا، اليوم، تسجيل 1327 إصابة جديدة بفيروس كورونا وإجمالي الإصابات يبلغ 217185.وبحسب شبكة سكاي نيوز الأخبارية، أن إيطاليا تسجل 243 وفاة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي يتجاوز 30 ألفا.وفي السياق، تعود تدريجيا الصلاة داخل الكنائس في إيطاليا بإجراءات احترازية، في 18 مايو الجاري والمشاركة في الاحتفالات المختلفة في كنائس إيطاليا، وفق اتفاق بين مجلس أساقفة إيطاليا والحكومة.وأضاف البيان التي قامت بنشره الصفحة الرسمية للفاتيكان اليوم، أن نص الاتفاق المذكور يأتي ثمرة مسيرة تعاون بين المجلس ورئاسة الوزراء ووزيرة الداخلية واللجنة التقنية العلمية التي تتابع وتقيِّم تطورات وباء فيروس كورونا في إيطاليا.