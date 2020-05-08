رمضان عبد المعز: الله يستجب لدعاء الإنسان بما فيه مصلحته (فيديو)

قال رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن الله يستجيب لدعاء عباده، بما يناسب مصالحهم، لافتا إلى أن كل دعاء يجب أن يسبقه عمل مناسب، فمثلا تلميذ يريد النجاح عليه أن يذاكر.وأضاف عبدالمعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم: "لا بد أن تعمل حتى يقبل الله دعاءك، فلا يوجد دعاء فى القرآن الكريم، إلا وتسبقه عمل".وفي سياق منفصل؛ قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن الحياء خلق ركزه الله في طبائع البشر، وقد عرفه العلماء بتعريفات عدة، فالحياء من أقوى الأخلاق أصالة وعمقا في مشاعر الإنسان، مستدلا بظهور الحياء في سلوك الطفل في سنواته الأولى، وشعوره به قبل شعوره بغريزة التدين.وأشار "الطيب"، خلال برنامج "الإمام الطيب" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، إلى أن الشعور بفطرة الحياء في الطفل يسبق الشعور بفطرة الدين، وادراك معنى الألوهية والنبوة والحياة الأخرة، مضيفا أن الحياء شعبة شعب الإيمان.وأضاف شيخ الأزهر الشريف، أن الحياء في اللمرأة أشد حسنا، وأبهى جمالا، منوها بأن الحياء خلق يقاوم السلوك القبيح، ويخلق من صاحبه إنسان متوازن، فالحياء لا يمنع صاحبه أن يكون صاحبه رجل مجتمع أو سيدة مجتمع.وتابع أن خلق الحياء من الأخلاق الإسلامية التي أجمعت الأديان السماوية على أهميتها في استقامة الأديان، معلقا: "ذلك الخلق الذي يبدو الآن أنه آخذ في التراجع والتآكل أمام سلوكيات غريبة".