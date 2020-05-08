11 سيارة إطفاء تسيطر على حريق مخزن كرتون بالمنطقة الصناعية بأكتوبر

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق بمخزن كرتون بالمنطقة الصناعية، ولم يسفر الحريق عن أى إصابات.تلقت غرفة النجدة بلاغا باندلاع حريق بالمنطقة الصناعية بأكتوبر، فور إخطار اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، وجه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق قبل امتداده للمصانع المجاورة.وأفادت التحريات بقيادة العميد طه فودة، رئيس مباحث قطاع أكتوبر، والعميد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوب، أن النيران اندلعت في مخزن كارتون ودفع اللواء هاني سعيد، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بـ11 سيارة إطفاء تمكنت من محاصرة النيران وإخمادها، وتجري الآن قوات الإطفاء عمليات التبريد لمنع تجدد النيران.تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.