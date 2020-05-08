أقوال المتهمين بتهديد عمر جابر: قدمنا له خدمات بـ13 مليون جنيه

أكد المتهمان في واقعة تهديد لاعب نادي الزمالك السابق وبيراميدز الحالي عمر جابر، أنهما قدما خدمات للاعب متعلقة بانتقاله لأحد الأندية الأمريكية وتوليهما الأمور الإدارية الخاصة به كوكلين له بشكل ودى.وأضافا أنهما طلبا منه إعطائهما مستحقاتهما المالية نظير الخدمات التي قدماها إليه وكانت السبب فيما وصل إليه من شهرة وما حققه من موارد مالية خلال السنوات القليلة الماضية، وقدراها بنحو 13 مليون جنيه أو شقة وسيارة، وهو ما رفضه اللاعب.كما قدما صورة ضوئية من تفويض ادعيا فيه أنهما وكيلان لكابتن عمر جابر ولم يقدما أصل الصورة، وعند مواجهة اللاعب بذلك التفويض قرر أنه لا يخصه وقدم العقد الخاص به بينه وبين نادى بيراميدز، والذى أفاد بأنهما غير مسجلين كوكيلين له.وطلبت نيابة العجوزة تحريات الأجهزة الأمنية حول دور المطرب شاكوش في واقعة تهديد عمر جابر لاعب نادي الزمالك السابق وبيراميدز الحالي، بالقتل وإيذاء أطفاله بسبب امتناع اللاعب عن دفع مبالغ مالية طلباها منه بغير حق.كما استمعت النيابة العامة لأقوال اللاعب عمر جابر وحارس العقار الذي تقيم به حماته بالمهندسين وحارس شركة شقيقه، وانتهت إلى حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات وتستكمل النيابة غدا التحقيقات في الواقعة.وتم إرفاق الصور والمحادثات التي أرسلها شاكوش عبر واتس آب للاعب في محضر الشرطة لتتولى النيابة العامة التحقيقات وفحص تلك الصور والمحادثات.وتوجه شاكوش بصحبة المتهمين إلى منزله بالمهندسين رغبة في لقاء اللاعب وأن شاكوش التقط صورة سيلفي بصحبة صديقيه وأرسلها عبر تطبيق الواتس آب للاعب مصحوبة برسالة صوتية، يؤكد فيها أنهم علموا أنه ترك منزله بالمهندسين وانتقل للعيش بفيلا في الشيخ زايد وأنه كان يرغب في لقائه.واستمعت النيابة لأقوال اللاعب عمر جابر الذي اتهم صديقيه "أحمد. ع" وشهرته ميدو، و"أحمد. ن"، بتهديده وزوجته وشقيقه بالقتل وإيذاء أطفالهما، وطلبا منه مبلغا ماليا كبيرا لشراء شقة بمدينة ٦ أكتوبر وساهم معهما في شرائها إلا أنهما عاودا طلب مبالغ مالية أخري لكنه رفض دفعها لهما.وأكمل اللاعب عمر جابر في أقواله تطورت الأمور بينهما وعمد الصديقان إلى تهديد اللاعب عمر جابر بالإيذاء حال عدم امتثاله لطلباتهما، وشراء سيارة مرسيدس أو منحهما ثمنها، نظرا لصداقتهما القديمة معه.وأكد جابر أنه تربطه علاقة صداقة بالمتهمين منذ أن كان ناشئا بنادي الزمالك، وكانا يطلبان منه أموالًا لمساعدتهما بحكم الصداقة وهو الأمر الذي لم يعترض عليه اللاعب كونهما صديقيه خاصة أنه أصبح ميسور الحال.وأضاف عمر جابر في بلاغه أنه وبعد تعاقده مع أحد الأندية الكبيرة طلب منه المتهمان مبلغًا من المال لشراء وحدة سكنية بأكتوبر فوافق وساعدهما على ذلك حتى تمكنا من شراء الشقة، إلا أن المتهمين لم يقنعا بذلك، فطلبا المزيد من الأموال، فرفض اللاعب وبدأت الأمور تأخذ منحى آخر، بدأ المتهمان في إرسال رسائل تهديد للاعب وزوجته وشقيقه يهددان بإيذائهم وأطفالهم في حال لم يستجب اللاعب لهما.ثم توجها شاكوش إلى منزل حماة اللاعب بالمهندسين للبحث عنه فاكتشفا أنه انتقل للعيش بالشيخ زايد وحاولا الوصول إلى عنوانه من خلال الوصول إلى عدد من أصدقائه وبواب عقار حماته وحذره أصدقاؤه منهما، وأضاف أن صديقًا له أخبره أن المتهمين توجها له بمنطقة ميت عقبة وطلبا منه توصيل رسالة لجابر بأنه إن لم يدفع لهما ما يطلبانه وهو سيارة مرسيدس أو ثمنها سيقومان بإيذاء زوجته وأطفاله، وأنهما كان برفقتهما شخص معروف بأنه بلطجي شهير بمنطقة فيصل.