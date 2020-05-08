إمساكية رمضان اليوم الخامس عشر 1441.. موعد أذان المغرب الجمعة 8-5-2020

يبحث المسلمون خلال أيام شهر رمضان المبارك عن إمساكية رمضان اليوم الخامس عشر وكذلك موعد أذان المغرب الجمعة 8-5-2020 في مصر والفجر، على محرك البحث جوجل؛ لمعرفة موعد الإفطار والإمساك وصلاة الفجر.إمساكية رمضان اليوم الخامس عشروننشر تحميل إمساكية رمضان اليوم الخامس عشر في شهر رمضان الكريم لعام 1441، الموافق الجمعة 8-5-2020، وموعد الإمساك والإفطار في مصر غدا الجمعة، وتهنئ جريدة الدستور جميع قراءها والأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك، متمنيين أن يعيده الله على الأمة الإسلامية باليمن والبركات.ويوفر "الدستور" لقراءه إمساكية شهر رمضان المعظم لعام 2020، وذلك لمعرفة أوقات السحور والإفطار، ويتم تحديد الإمساكية غالبا على أساس والحسابات الفلكية.ويرتبط الشهر الكريم أيضًا بالعديد من الشعائر الدينية مثل: صلاة التراويح والاعتكاف في العشر الأواخر.موعد أذان المغرب غدا الجمعة في مصروحددت الإمساكية وقت الإمساك عن الطعام في تمام الساعة 3:09 فجرا، أما موعد أذان الفجر الجمعة 8-5-2020 في مصر ففي تمام الساعة 3:29 صباحا، ويقام موعد أذان المغرب غدا الجمعة في تمام الساعة 6:37 مساءا بتوقيت القاهرة.ويصل عدد ساعات الصوم فى اليوم الأول من أيام شهر رمضان المعظم 2020، لحوالى 15 ساعة و8 دقيقة.دعاء يوم الجمعة-لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم.لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريماللهم إني أسألك الجنة وأستجير بك من النار.اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.اللهم إني أعوذ بك من الفقر، والقلة والذلة وأعوذ بك من أن أَظلِم أو أُظلَم.(يا حي يا قيوم، يا نور يا قدوس، يا حي يا الله، يا رحمن اغفر لي الذنوب التي تحل النقم، واغفر لي الذنوب التي تُورث الندم، واغفر لي الذنوب التي تحبس القِسم، واغفر لي الذنوب التي تهتِك العِصم، واغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء، واغفر لي الذنوب التي تُعجّل الفناء، واغفر لي الذنوب التي ترد الدعاء، واغفر لي الذنوب التي تمسك غيث السماء، واغفر لي الذنوب التي تُظلم الهواء، واغفر لي الذنوب التي تكشِف الغِطاء).اللهم إني أسألك، يا فارج الهم، يا كاشف الغم، مجيب دعوة المضطر، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمها، أسألك أن ترحمني برحمةٍ من عندك تُغنني بها عن رحمة من سواك).( اللهم لا تحرمني سعة رحمتك، وسبوغ نعمتك، وشمول عافيتك، وجزيل عطائك، ولا تمنع عني مواهبك لسوء ما عندي، ولا تجازني بقبيح عملي، ولاتصرف وجهك الكريم عني برحمتك يا أرحم الراحمين).( اللهم لا تحرمني وأنا أدعوك، ولا تخيبني وأنا أرجوك، اللهم إني أسألك يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا، يا رحيم الآخرة، ارحمني برحمتك).