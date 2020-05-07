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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

الوزير للمعلمين: أحارب لإسعادكم بتحرير أساسي المرتبات

الخميس 07/مايو/2020 - 04:59 م
طارق شوقي
طارق شوقي
ريم محمود
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توجه أحد المعلمين يدعي "محمود الزيني" بسؤال للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن رواتب المعلمين أثناء حديث بين وزير التعليم والمعلمين وأولياء الأمور عبر جروب اتحاد معلمي مصر.

وقال محمود الزيني للوزير: "معالي الوزير المحترم، ليكن شغلك الشاغل تحرير أساسي المرتبات، لأن هذا هو الشغل الشاغل للمعلمين والمعلمات".

ورد عليه الدكتور طارق شوقي،ةوزير التربية والتعليم، قائلا: "هذا الأمر كما تعلم من اختصاص المالية والتخطيط وليس التربية والتعليم، وإن كنت أحارب من أجل تحقيق هذا الهدف لإسعادكم والله الموفق والمستعان".

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