انتحار ملياردير شهير بإطلاق النار في رأسه

أقدم رجل الأعمال الروسي الملياردير دميتري بوسوف، الذي دخل ضمن قائمة "فوربس" لأغنى أغنياء روسيا، على الانتحار بإطلاق النار على رأسه.وذكرت لجنة التحقيق الروسية، اليوم الأربعاء، أن أقارب بوسوف وجدوه جثة هامدة اليوم في منزله الريفي بالقرب من موسكو وهو مصاب بعيار ناري في الرأس، وكان بجانبه مسدس.وبحسب مجلة "فوربس"، فقد شغل الرجل البالغ 52 عاما من العمر، المرتبة الـ86 في قائمة أغنى أغنياء روسيا في العام 2020، بثورة قدرتها المجلة بـ1.1 مليار دولار.ويعد بوسوف أكبر مساهم ورئيس مجلس إدارة مجموعة "آلتيك" لتعدين الفحم المسيطرة على شركة "سيب أنتراتسيت" الرائدة عالميا في إنتاج وتصدير الفحم الحجري من نوع UHG وأكبر منتج للفحم المعدني في روسيا.وحسب "فوربس" وفرت العائدات من هذه الشركة 90% من رأسمال بوسوف.