صربيا ترفع حالة الطوارئ المفروضة بسبب كورونا وتنهي حظر التجوال

من المقرر أن يعقد البرلمان الصربي جلسة اليوم الأربعاء، ويرفع حالة الطوارئ، التي تم فرضها قبل 52 يوما بسبب وباء مرض كوفيد19-.جاء القرار لإنهاء تلك الإجراءات بعد أن بدأ عدد الإصابات الجديدة في التراجع بإطراد، فيما تزايدت الضغوط على السلطات لتخفيف نظام العزلة.وكان رئيس صربيا، الكسندر فوسيتش قد أعلن حالة طوارئ في 15 مارس وأمر بفرض حظر التجوال الليلي بعد ذلك بثلاثة أيام.وسرعان ما تم توسيع حظر التجوال ليشمل عطلات نهاية الأسبوع وعيد الفصح في 19 إبريل، حيث بقى الناس في عزلة لأكثر من 84 ساعة.وأثارت الإجراءات احتجاجا يوميا من إبريل الماضي، حيث كان عشرات الآلاف في مختلف أنحاء صربيا.وكان الوباء قد أدى إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية من 26 إبريل.وقال فوسيتش أنه سيجري التصويت في 21 يونيو، رغم أنه سيتم تحديد الموعد الرسمي بعد انتهاء حالة الطوارئ.