روحانى: ترامب ارتكب خطأ غبيا بالانسحاب من الاتفاق النووى الإيرانى

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ارتكب خطأ غبيا عندما انسحب عام 2018 من الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015، حسبما ذكرت القناه الإخباريه سكاي نيوز.وأكد روحاني أن أمريكا يجب أن ترفع جميع العقوبات التي أعادت فرضها على إيران إذا ما رغبت في العودة إلى الاتفاق النووي، مهددا بـ"رد ساحق" في حال تجديد حظر الأسلحة المفروض على بلاده من جانب الأمم المتحدة، والذي ينتهي أجله في أكتوبر المقبل.