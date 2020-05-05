أزهرى يوجه نصائح للزوجين لإعمار البيوت (فيديو)

أوضح الشيخ الشحات العزازي من علماء الأزهر الشريف، الحالات التي يدخل فيها الشيطان المنزل، وهي وقت الجفاء وغضب الزوج وعدم الصلاة في المنزل أو تلاوة القرآن فيه.وأضاف "العزازي"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، في برنامج "نور النبي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورًا".وتابع أن من تقدير الله سبحانه وتعالى في ظل وباء فيروس كورونا أن المنازل نورت من الصلاة وقراءة القرآن وكأن الله أراد أن يعمم كل بلاد المسلمين بالنور حتى يكشف البلاء، مؤكدا أن المنزل الذي يخلو من الصلاة والذكر وتلاوة القرآن يشهد غضبا وانفعالا من غير سبب.