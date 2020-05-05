ضبط 4409 أشخاص اخترقوا حظر التجوال خلال 24 ساعة

تمكنت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة من ضبط عدد من المخالفين على مستوى الجمهورية لقرار الحظر.ضمت المخالفات ضبط 4409 شخص مخالف لقرار حظر المواطنين، وضبط 1203 سيارة مخالفة، وضبط 56 دراجة نارية مخالفة، ضبط 118 مركبة "توك توك" مخالفة، وضبط 277 محل مخالف لقرار غلق المحال.تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.