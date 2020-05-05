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الثلاثاء 05 مايو 2020 الموافق 12 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المرصد السوري: ارتفاع أعداد مرتزقة أردوغان في ليبيا إلى 11 ألفا

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 01:49 م
مرتزقة
مرتزقة
عبير سليم
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أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، عن وصول دفعات جديدة تضم المئات من المقاتلين السوريين إلى ليبيا عبر تركيا، لترتفع إلى نحو 11 ألفا بينهم 261 قتلوا في المعارك.

ووفقًا لإحصائيات المرصد السوري فإن تعداد المجندين الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، بلغ نحو 7850 مرتزقا، بينهم مجموعة غير سورية، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 3000 مجند.

وأشار المرصد، في بيان له، إلى أن هناك المئات من المقاتلين يتحضرون للانتقال من سورية إلى تركيا، حيث تستمر عملية تسجيل قوائم أسماء جديدة من قبل الجيش.

على صعيد متصل، وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مزيدًا من الخسائر البشرية في صفوف المقاتلين السوريين خلال العمليات العسكرية في ليبيا، حيث وصلت 12 جثة على الأقل إلى مناطق سيطرة الأتراك والفصائل بريف حلب الشمالي، ممن قتلوا مؤخرًا في معارك ليبيا.

وبلغت حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا 261 مقاتل، والقتلى من فصائل لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه، ووفقًا لمصادر المرصد فإن القتلى قتلوا خلال الاشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس ومحور مشروع الهضبة، بالإضافة لمعارك مصراته ومناطق أخرى في ليبيا.

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