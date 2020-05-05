تقرير صيني: زيادة الطلب على المنتجات الزراعية المصرية رغم تفشي كورونا

عرض مجلس الوزراء عبر صفحته على موقع "فيس بوك"، تقريرا لقناة "CGTN" الصينية، اليوم الثلاثاء، يلقي الضوء على الطلب المتزايد من دول العالم على المنتجات الزراعية المصرية رغم تفشي فيروس كورونا المستجد.وأوضح التقرير، أن زيادة الطلب على المنتجات المصرية يأتي نتيجة لنجاح مصر خلال السنوات الماضية في أن تستثمر وتتوسع في مناطق الزراعة، مع حرصها في الوقت نفسه على ضمان جودة منتجاتها الزراعية لتطابق المعايير الدولية للتصدير.وأشار التقرير، إلى أن مصر صدرت 2.35 مليون طن من الفاكهة والخضراوات خلال الربع الأول من هذا العام، الأمر الذي يعكس كفاءة منتجاتها، موضحًا أن البرتقال هو المنتج الأعلى سعرًا هذا العام، حيث كان له النصيب الأكبر من الصادرات الزراعية المصرية بإجمالي صادرات حوالي 1.2 مليون طن.