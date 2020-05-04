الوزراء: رفع حظر التجوال في عيد الفطر يحكمه منحنى الإصابات

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه من المتوقع أن يتم تجديد موعد الحظر الذي ينتهي الخميس القادم بنفس الموعد الذي يبدأ في التاسعة مساءً منذ بداية شهر رمضان المبارك.وأشار خلال مداخلة هاتفية برنامج "القاهرة الآن"، المذاع عبر العربية الحدث، أنه لا يتوقع أي تغيير في مواعيد حظر التجوال الجزئي الذي من المزمع تجديده في نهاية الأسبوع وحتى نهاية شهر رمضان المبارك.وأردف: "أتوقع أن تقتصر الإجراءات الجديدة التي ستصدر نهاية الأسبوع على إجراءات تخص عودة قطاع الفنادق للعمل، طبقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية، والذي أقره الاجتماع التنسيقي الخاص بالسياحة منذ يومين.وحول استعدادات العيد، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحديث عن أوضاع العيد سابق لأوانه الآن لأنه سيأخذ في اعتباره الأوضاع الخاصة بالوباء في مصر حتى قبل العيد بيومين.وتابع: "التحدث عن أي فتح للمجالات في عيد الفطر سيحكمه منحنى الإصابات وسلوكيات الجماهير".ووجه رسالة للمواطنين، قائلًا: "قد لا يتم رفع حظر التجوال في عيد الفطر المبارك في حال استمرار تصاعد الإصابات والقفزات المستمرة مثلما حدث يومي الجمعة واليوم الإثنين واستمرار السلوكيات غير المنضبطة في الشارع".وأردف: "لو عاوزين نخفف ساعدونا بالسلوك المنضبط لأننا لن نرفع القيود والإصابات ترتفع".ولفت إلى أن فتح الأندية الرياضية ومراكز الشباب والشواطئ ستتم مراجعته وتقييمه في نهاية رمضان، وستظل القرارات محكومة بالوضع الوبائي أيضًا.