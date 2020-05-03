«الديهي« عن دعوة البرادعي للتصالح مع الإخوان: إن لم تستح اصنع ما شئت

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن البرادعي نشر تغريدة عبر صفحته على "تويتر"، قال خلالها "لمن يتسأل من أين نبدأ وكيف نتعامل مع الأحداث بصدق وشفافية منذ 2011 حتى الآن، ماذا حدث للمادة 241 من الدستور!، والتي تنص على أن يلتزم مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقًا للمعايير الدولية".وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاحد، أن "البرادعي" يدعو للمصالحة نيابة عن الإخوان، معقبًا: "إن لم تستحي فاصنع ما شئت، طظ في حضرتك وفي الإخوان من أول المرشد لأصغر كلب في الإخوان".وتابع "الديهي" للبرادعي: "لا تصالح مع الإخوان، ولا يوجد شيء في الكون يسمى عدالة انتقالية أو عدالة انتقائية أو عدالة لحظية، وإنما هناك عدالة مطلقة، وأنت لا تفهم في القانون ولا الوطنية، وأنت بعت من زمان وقبضت الثمن، وعليك أن تخرس للأبد".