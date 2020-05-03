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الأحد 03 مايو 2020 الموافق 10 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

1254 إصابة بكورونا بين أفراد الجيش الروسي

الأحد 03/مايو/2020 - 10:09 م
الجيش الروسي
الجيش الروسي
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أظهرت فحوصات فيروس كورونا المستجد في روسيا، بأنه تم اكتشاف 1254 حالة إيجابية بين الجنود داخل الجيش الروسي، بينما بلغت حالات الإصابة في الكليات العسكرية هناك 1228 فردًا.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن إفادة نشرت على موقع وزارة الدفاع الروسية الإلكتروني: "خلال الفحوصات المستمرة داخل القوات المسلحة الروسية في الفترة من 3 مارس إلى 3 مايو، تم العثور على 1254 جنديا بنتائج إيجابية، ومن خضعوا للعلاج في مستشفيات وزارة الدفاع الروسية - 344 شخصا، وفي مراكز العزل في مكان العمل - 375 فردًا، وفي المؤسسات الطبية في النظام المدني الرعاية الصحية - 13 شخصا، ومن عزل في المنزل - 522 شخصا، وحالات الشفاء - 157 شخصا (على مدى الفترة)".

يُشار إلى أن عدد الأفراد العسكريين بمن فيهم الطلاب وطلاب مؤسسات التعليم العسكري العالي الذين جاءت نتائجهم لفحص "كوفيد-19"، إيجابية هم 1228 فردًا.

وكان وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو|، قد صرح في وقت سابق، بأن القوات المسلحة الروسية أكدت خلال خضوعها لتفتيش مفاجئ استعدادها لمكافحة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19)، مضيفًا بأن القوات المسلحة الروسية قامت بتشكيل 49 مجموعة صحية وبائية متنقلة لاكتشاف المصابين بفيروس كورونا.

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