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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رتل تركى يحمل آليات عسكرية ومعدات يدخل إدلب السورية

الأحد 03/مايو/2020 - 09:37 م
آليات عسكرية
آليات عسكرية
سميرة إبراهيم
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، دخول رتل تركي من معبر كفرلوسين شمال إدلب، ويتألف الرتل من 30 عربة عسكرية وشاحنات تحمل معدات لوجستية وعسكرية.

ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 2980 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.

وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة "خفض التصعيد" خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير 2020 وحتى الآن، إلى أكثر من 6385 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و"كبائن حراسة" متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر من 10300 جندي تركي، وفق المرصد.

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