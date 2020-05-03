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الأحد 03 مايو 2020 الموافق 10 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع إصابات كورونا بروسيا لـ 120 ألف

الأحد 03/مايو/2020 - 08:30 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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تجاوز عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في روسيا 120000 بعد زيادة سريعة في العاصمة موسكو منذ أواسط أبريل، وتوفي أكثر من 1200 شخص جراء الإصابة بالفيروس.

كما انتشرت العدوى بين وزراء الحكومة والمسؤولين الكبار بما في ذلك رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين الذي كان يشرف على استجابة البلاد للوباء، كما انتشرت العدوى بين الجيش الروسي أيضا.

ويقول التلفزيون الرسمي الروسي إن وحدات العناية المركزة في المستشفيات بموسكو تعاني من نقص الأسرة.

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