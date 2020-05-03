ارتفاع إصابات كورونا بروسيا لـ 120 ألف

تجاوز عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في روسيا 120000 بعد زيادة سريعة في العاصمة موسكو منذ أواسط أبريل، وتوفي أكثر من 1200 شخص جراء الإصابة بالفيروس.كما انتشرت العدوى بين وزراء الحكومة والمسؤولين الكبار بما في ذلك رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين الذي كان يشرف على استجابة البلاد للوباء، كما انتشرت العدوى بين الجيش الروسي أيضا.ويقول التلفزيون الرسمي الروسي إن وحدات العناية المركزة في المستشفيات بموسكو تعاني من نقص الأسرة.