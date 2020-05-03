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الأحد 03 مايو 2020 الموافق 10 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يعرب عن سعادته بعودة زعيم كوريا الشمالية

الأحد 03/مايو/2020 - 05:52 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن سعادته بالظهور العلني للزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون وبرؤيته "بصحّة جيّدة".

وقال ترامب "أنا شخصيًّا سعيد برؤيته يعود" وبأنه "بصحّة جيّدة"، وذلك بعدما نشرت وسائل الإعلام الكوريّة الشماليّة الرسميّة السبت صورًا لكيم الذي أثار غيابه على مدى أسابيع تكهّنات بشأن وضعه الصحّي.

وأظهرت مشاهد بثّها التلفزيون الرسمي كيم يسير وقد ارتسمت ابتسامة عريضة على وجهه ومدخّنا سيجارة أثناء افتتاح معمل الجمعة في شمال بيونغ يانغ. وجلس أمام لافتة تصف الحدث بأنه حفل افتتاح معمل في الأول من مايو.

وتسبّب غياب كيم عن احتفالات 15 أبريل في ذكرى عيد ميلاد جدّه كيم إيل سونج، مؤسّس النظام، بتكهّنات حول صحّته واحتمال وفاته. ويُعتبر هذا التاريخ أبرز مناسبة سياسيّة في البلاد.

وهذه ليست المرّة الأولى التي يختفي فيها كيم عن الساحة. ففي العام 2014، اختفى لمدة ستة أسابيع قبل أن يظهر مجددًا حاملًا عصا بيده. وبعد أيام، أكدت الاستخبارات الكورية الجنوبية أنه خضع لعمليّة جراحيّة في ركبته.

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