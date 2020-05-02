السيطرة على حريق نشب فى مبنى بأسوان

نشب حريق، مساء اليوم السبت، بأحد المبانى الكائنة خلف محطة الوقود التى تقع أول مطلع المحمودية، وتمت السيطرة عليه.وتلقى اللواء هشام فاروق، مدير أمن أسوان، إخطارًا من الحماية المدنية، بنشوب حريق في مبنى كائن خلف محطة الوقود التى تقع أول مطلع المحمودية، وعلى الفور توجه القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية وتم الدفع بسيارات الأطفاء والسيطرة عليه، ولم يتم حصر الخسائر الواقعة حتى الوقت الحالى.وتحرر المحضر بالواقعة، وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة، والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.