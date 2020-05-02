ضبط 15 مخالفة لحظر التجوال بالغربية

قال طارق رحمي محافظ الغربية، إنه تم تحرير 15 محضرا لمخالفي قرار حظر التجوال من المواطنين، وغلق وتشميع محلين بكفر الزيات، بالتنسيق مع قوات الأمن.جاء ذلك خلال جولته، مساء اليوم، بمدينتي طنطا وكفر الزيات، لمتابعة الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء، مؤكدا مراعاة الحالات الحرجة والمرضية المنقولة إلى المستشفيات وتسير مرورهم أثناء حظر التجوال.وأكد محافظ الغربية، استمرار المتابعة اليومية لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر تحرك المواطنين ضمن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين على مستوى الدولة من تداعيات إنتشار فيروس "كورونا" المستجد.وناشد المحافظ، أهالي المحافظة بالتزام المنازل خلال تلك الفترة العصيبة التي تمر بها البلاد وعدم النزول إلا في حالات الضرورة القصوى، مؤكدا أن كل هذه الإجراءات هدفها الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.