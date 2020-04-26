معاينة النيابة لجثة شاب سقط من سطح منزله بالمطرية

كشفت معاينة نيابة المطرية، اليوم الأحد، لجثة شاب لقى مصرعه عقب سقوطه من أعلى عقار سكني أثناء قيامه بصيانة الدش، أنه في العقد الثالث من عمره، توفي نتيجة كسور ونزيف في المخ.وكانت البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بلاغ بمصرع شخص من أعلى عقار سكني بمنطقة المطرية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين مصرع الشاب.واتضح أنه أثناء صعوده لصيانة الدش اختل توازنه وسقط من أعلى سطح عقار بالطابق الرابع، وتم نقل الجثة للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.