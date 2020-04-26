طارق عامر: قطاع البنوك أصبح قويًا وعوض خسارته

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن قطاع البنوك المصري قوي جدًا، لافتًا إلى أنه تم بناء رؤوس أموال كبيرة جدًا من أموال ضعيفة بدأت بـ 30 مليار جنيه، واليوم تساوي أكثر من 450 مليار جنيه.وأضاف طارق عامر، خلال المؤتمر الصحفي بحضور رئيس الوزراء، أن الوضع في القطاع المصرفي ساهم في مساعدة المواطنين في التمويل والإدخار، فضلًا عن مساندة القطاع الخاص والحكومي، إضافة إلى مساعدة الأسواق المصرية والدفاع عنها.وأشار إلى أن قرارات الإصلاح الاقتصادي التي قامت بها الحكومة المصرية مع البنك المركزي والمؤسسات الدولية أشاد بها الجميع في الخارج، متابعًا الأموال أتت من كافة النواحي وفتحت مجالات للتمويل الدولي، وأصبح الاقتصاد المصري أكثر مرونة لتعويض الخسائر في بعض القطاعات بسبب أزمة كورونا خاصة القطاع السياحي الذي شهد خسائر كبيرة خلال الفترة الماضية.