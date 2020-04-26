جنرال أمريكي: القمر الصناعي الإيراني «عديم الفائدة»

كشف قائد القوات الفضائية الأمريكية الجنرال جاي رايمند، تفاصيل حول القمر الصناعي الايراني العسكري، الذي تم إطلاقه يوم الأربعاء الماضي، وأعلن عنه الحرس الثوري الايراني، مشيرًا إلى أن القمر الصناعي العسكري الإيراني، عديم الفائدة من الناحية الاستخباراتية.ووأوضح رايمند عبر حسابه على "تويتر"، أن قيادة القوات الفضائية الأمريكية تواصل تتبع هدفين مرتبطين بإطلاق إيران قمرها الصناعي نور-1.ووسخر رايمند من أن إيران تقول إن لدى قمرها قدرات تصويرية لكنها في الواقع كاميرا ويب متشقلبة في الفضاء، ومن غير المحتمل أن توفر معلومات استخباراتية.وكانت إيران قد أعلنت الأربعاء عن إطلاقها أول قمر صناعي عسكري لها بنجاح، مضيفة أنه استقر في المدار على مسافة 425 كم من سطح الأرض.