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السبت 25 أبريل 2020 الموافق 02 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب وبوتين يصدران بيانًا مشتركًا لتعزيز التعاون الثنائى

السبت 25/أبريل/2020 - 09:37 م
ترامب وبوتين
ترامب وبوتين
وكالات
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أصدر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، بيانا مشتركا نادرا، اليوم السبت، إحياء لذكرى التقاء القوات الأمريكية والقوات السوفيتية عام 1945، قرب نهاية الحرب العالمية الثانية مع اقتراب الجيشين من هزيمة ألمانيا النازية.

ويأتي البيان المشترك الذي أصدره ترامب وبوتين، وسط تصدع شديد في العلاقات الأمريكية الروسية، بشأن عدد من القضايا منها الحد من التسلح، وتدخل روسيا في أوكرانيا وسوريا، والاتهامات الأمريكية لروسيا بنشر معلومات مضللة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، وتدخلها في الحملات الانتخابية الأمريكية.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن قرار إصدار البيان أثار نقاشا في إدارة ترامب عبر خلاله بعض المسئولين عن مخاوفهم من أن يقوض الرسائل الأمريكية الصارمة الموجهة إلى موسكو.

وصدر البيان المشترك في ذكرى التقاء جنود سوفيت مع قوات أمريكية يوم 25 أبريل، على جسر فوق نهر إلبه في ألمانيا.

وكانت القوات السوفيتية تتقدم من الشرق، بينما كانت القوات الأمريكية تتحرك من الغرب.

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