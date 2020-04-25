الصين ترسل أطباء إلى بيونج يانج لتقديم الاستشارة بشأن صحة كيم

أرسلت الصين فريقًا طبيا إلى كوريا الشمالية، لتقديم الاستشارة لبيونج يانج في إطار متابعة صحة الزعيم كيم جونج أون.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، فإن فريقًا برئاسة مسؤول رفيع في قسم العلاقات الدولية للحزب الشيوعي الصيني، غادر بكين متوجهًا إلى كوريا الشمالية أول أمس الخميس.ولم تتمكن من الحصول على تعليق رسمي من القسم المذكور للحزب الشيوعي ولا من الخارجية الصينية.ويأتي ذلك على خلفية التقارير المتضاربة حول الحالة الصحية للزعيم الكوري الشمالي، حيث تحدثت مصادر إعلامية في كوريا الجنوبية حول أنه تلقى العلاج من مرض قلبي وعائي هذا الشهر.لكن مسؤولين في كوريا الجنوبية والصين نفوا في وقت لاحق صحة هذه التقارير، كما شكك فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.