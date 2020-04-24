إمساكية شهر رمضان 2020 بمواقيت الصلاة في كافة المحافظات
الجمعة 24/أبريل/2020 - 03:59 م
أميرة العنانيطباعة
نشرت دار الإفتاء المصرية، إمساكية شهر رمضان 2020 بمواقيت الصلاة والتي تتضمن مواقيت الصلاة في كل أرجاء مصر، مشيرة إلى أن الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال ستكون يوم 29 رمضان.
إمساكية القاهرة https:2u.pwdUlOa
إمساكية الإسكندرية https:2u.pwi9a7D
إمساكية القاهرة الجديدة – الشروق https:2u.pwqZbjk
إمساكية أكتوبر – الشيخ زايد https:2u.pwX0xsw
إمساكية المنصورة https:2u.pwjyAFH
إمساكية طنطا https:2u.pwvGZG0
إمساكية المحلة الكبرى https:2u.pwrjsFp
إمساكية الفيوم – الفيوم الجديدة https:2u.pwBVv9M
إمساكية العاشر من رمضان https:2u.pw4Az8d
إمساكية العاصمة الإدارية الجديدة https:2u.pw4cumJ
إمساكية مرسى مطروح https:2u.pwiSjNH
إمساكية مدينة بدر https:2u.pw9DwUG
إمساكية أبو زنيمة https:2u.pw562ut
إمساكية نجع حمادي https:2u.pwGzuLr
إمساكية نويبع https:2u.pw5PqNB
إمساكية الفرافرة https:2u.pwPvruX
إمساكية مرسى علم https:2u.pwAOd8a
إمساكية واحة سيوة https:2u.pwKcAfC
إمساكية ملوي الجديدة https:2u.pwjRlgo
إمساكية الفشن الجديدة https:2u.pwJlCo1
إمساكية السادات https:2u.pwMAhua
إمساكية الصالحية الجديدة https:2u.pwJQ7pk
إمساكية حدائق العاصمة https:2u.pwmGjX4
إمساكية رفح الجديدة https:2u.pwfra8N
إمساكية رشيد الجديدة https:2u.pwI8O8m
إمساكية سفنكس الجديدة https:2u.pwBjkwJ
إمساكية موط (الداخلة) https:2u.pwzonuO
إمساكية الحمام https:2u.pwTtexV
إمساكية إدفو https:2u.pw9kkq8
إمساكية اسنا https:2u.pwp8Bg7
إمساكية بني مزار الجديدة https:2u.pw6yJZn
إمساكية بئر العبد الجديدة https:2u.pwWMyOv
إمساكية برنيس https:2u.pwlKRnc
إمساكية توشكى الجديدة https:2u.pwePdYb
إمساكية حلايب https:2u.pw0VWuz
إمساكية أسيوط – أسيوط الجديدة – هضبة أسيوط https:2u.pwoISLn
إمساكية أسوان – أسوان الجديدة https:2u.pwUkiBT
إمساكية قنا الجديدة – غرب قنا https:2u.pw4U0De
إمساكية الأقصر – الأقصر الجديدة – طيبة الجديدة https:2u.pwB1Utp
إمساكية المنيا – المنيا الجديدة https:2u.pwYR8DI
إمساكية النوبارية الجديدة https:2u.pwE2ayT
إمساكية القصير https:2u.pw0ec1b
إمساكية الزقازيق https:2u.pw3Rz36
إمساكية السلوم https:2u.pwr7NcY
إمساكية السويس – خليج السويس https:2u.pw9Gfwb
إمساكية الضبعة https:2u.pwtuqQ0
إمساكية الطور https:2u.pwLXi5r
إمساكية العلمين – العلمين الجديدة https:2u.pwa5jqH
إمساكية العبور – العبور الجديدة https:2u.pwJx85O
إمساكية العريش https:2u.pwkqXG3
إمساكية الغردقة https:2u.pw9LFvI
إمساكية رأس سدر https:2u.pwjWGM7
إمساكية رأس غارب https:2u.pwhtXdg
إمساكية سفاجة https:2u.pwuVK72
إمساكية سوهاج – سوهاج الجديدة – اخميم الجديدة https:2u.pwrAcAH
إمساكية سيدي براني https:2u.pwiIfvN
إمساكية سانت كاترين https:2u.pwvbXCt
إمساكية شلاتين https:2u.pwf0Gfb
إمساكية شرق العوينات https:2u.pwBL9Ln
إمساكية شرم الشيخ https:2u.pwOm5b2
إمساكية طابا https:2u.pw8QKAF
إمساكية غرب النوبارية https:2u.pwyLEfB
إمساكية دهب https:2u.pwFvmB9
إمساكية دمياط – دمياط الجديدة https:2u.pwYVpxx
إمساكية دمنهور https:2u.pwHdlZ2
إمساكية بورسعيد – غرب بورسعيد https:2u.pw7ZBTz
إمساكية بني سويف – بني سويف الجديدة https:2u.pwtJ66V
إمساكية بلطيم https:2u.pwVKfdL
إمساكية الدلنجات https:2u.pwkcWpH
إمساكية الخارجة https:2u.pw3xUGS
إمساكية الإسماعيلية – الإسماعيلية الجديدة https:2u.pweLf5w
إمساكية الحامول https:2u.pwyGzGs
إمساكية كفر الشيخ https:2u.pwGo4X8
إمساكية قنا https:2u.pwWSGJA
إمساكية 15 مايو https:2u.pwJ9bHi
دار الإفتاء المصرية https:2u.pwxaqqs
إمساكية شهر رمضان 2020 بمواقيت الصلاة في كل محافظة
إمساكية القاهرة https:2u.pwdUlOa
إمساكية الإسكندرية https:2u.pwi9a7D
إمساكية القاهرة الجديدة – الشروق https:2u.pwqZbjk
إمساكية أكتوبر – الشيخ زايد https:2u.pwX0xsw
إمساكية المنصورة https:2u.pwjyAFH
إمساكية طنطا https:2u.pwvGZG0
إمساكية المحلة الكبرى https:2u.pwrjsFp
إمساكية الفيوم – الفيوم الجديدة https:2u.pwBVv9M
إمساكية العاشر من رمضان https:2u.pw4Az8d
إمساكية العاصمة الإدارية الجديدة https:2u.pw4cumJ
إمساكية مرسى مطروح https:2u.pwiSjNH
إمساكية مدينة بدر https:2u.pw9DwUG
إمساكية أبو زنيمة https:2u.pw562ut
إمساكية نجع حمادي https:2u.pwGzuLr
إمساكية نويبع https:2u.pw5PqNB
إمساكية الفرافرة https:2u.pwPvruX
إمساكية مرسى علم https:2u.pwAOd8a
إمساكية واحة سيوة https:2u.pwKcAfC
إمساكية ملوي الجديدة https:2u.pwjRlgo
إمساكية الفشن الجديدة https:2u.pwJlCo1
إمساكية السادات https:2u.pwMAhua
إمساكية الصالحية الجديدة https:2u.pwJQ7pk
إمساكية حدائق العاصمة https:2u.pwmGjX4
إمساكية رفح الجديدة https:2u.pwfra8N
إمساكية رشيد الجديدة https:2u.pwI8O8m
إمساكية سفنكس الجديدة https:2u.pwBjkwJ
إمساكية موط (الداخلة) https:2u.pwzonuO
إمساكية الحمام https:2u.pwTtexV
إمساكية إدفو https:2u.pw9kkq8
إمساكية اسنا https:2u.pwp8Bg7
إمساكية بني مزار الجديدة https:2u.pw6yJZn
إمساكية بئر العبد الجديدة https:2u.pwWMyOv
إمساكية برنيس https:2u.pwlKRnc
إمساكية توشكى الجديدة https:2u.pwePdYb
إمساكية حلايب https:2u.pw0VWuz
إمساكية أسيوط – أسيوط الجديدة – هضبة أسيوط https:2u.pwoISLn
إمساكية أسوان – أسوان الجديدة https:2u.pwUkiBT
إمساكية قنا الجديدة – غرب قنا https:2u.pw4U0De
إمساكية شهر رمضان 2020 بمواقيت الصلاة
إمساكية الأقصر – الأقصر الجديدة – طيبة الجديدة https:2u.pwB1Utp
إمساكية المنيا – المنيا الجديدة https:2u.pwYR8DI
إمساكية النوبارية الجديدة https:2u.pwE2ayT
إمساكية القصير https:2u.pw0ec1b
إمساكية الزقازيق https:2u.pw3Rz36
إمساكية السلوم https:2u.pwr7NcY
إمساكية السويس – خليج السويس https:2u.pw9Gfwb
إمساكية الضبعة https:2u.pwtuqQ0
إمساكية الطور https:2u.pwLXi5r
إمساكية العلمين – العلمين الجديدة https:2u.pwa5jqH
إمساكية العبور – العبور الجديدة https:2u.pwJx85O
إمساكية العريش https:2u.pwkqXG3
إمساكية الغردقة https:2u.pw9LFvI
إمساكية رأس سدر https:2u.pwjWGM7
إمساكية رأس غارب https:2u.pwhtXdg
إمساكية سفاجة https:2u.pwuVK72
إمساكية سوهاج – سوهاج الجديدة – اخميم الجديدة https:2u.pwrAcAH
إمساكية سيدي براني https:2u.pwiIfvN
إمساكية سانت كاترين https:2u.pwvbXCt
إمساكية شلاتين https:2u.pwf0Gfb
إمساكية شرق العوينات https:2u.pwBL9Ln
إمساكية شرم الشيخ https:2u.pwOm5b2
إمساكية طابا https:2u.pw8QKAF
إمساكية غرب النوبارية https:2u.pwyLEfB
إمساكية دهب https:2u.pwFvmB9
إمساكية دمياط – دمياط الجديدة https:2u.pwYVpxx
إمساكية دمنهور https:2u.pwHdlZ2
إمساكية بورسعيد – غرب بورسعيد https:2u.pw7ZBTz
إمساكية بني سويف – بني سويف الجديدة https:2u.pwtJ66V
إمساكية بلطيم https:2u.pwVKfdL
إمساكية الدلنجات https:2u.pwkcWpH
إمساكية الخارجة https:2u.pw3xUGS
إمساكية الإسماعيلية – الإسماعيلية الجديدة https:2u.pweLf5w
إمساكية الحامول https:2u.pwyGzGs
إمساكية كفر الشيخ https:2u.pwGo4X8
إمساكية قنا https:2u.pwWSGJA
إمساكية 15 مايو https:2u.pwJ9bHi
دار الإفتاء المصرية https:2u.pwxaqqs
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