إمساكية شهر رمضان 2020 بمواقيت الصلاة في كافة المحافظات

إمساكية شهر رمضان 2020 بمواقيت الصلاة في كل محافظة





إمساكية شهر رمضان 2020 بمواقيت الصلاة

إمساكية الأقصر – الأقصر الجديدة – طيبة الجديدة https:2u.pwB1Utp



إمساكية المنيا – المنيا الجديدة https:2u.pwYR8DI



إمساكية النوبارية الجديدة https:2u.pwE2ayT



إمساكية القصير https:2u.pw0ec1b



إمساكية الزقازيق https:2u.pw3Rz36



إمساكية السلوم https:2u.pwr7NcY



إمساكية السويس – خليج السويس https:2u.pw9Gfwb



إمساكية الضبعة https:2u.pwtuqQ0



إمساكية الطور https:2u.pwLXi5r



إمساكية العلمين – العلمين الجديدة https:2u.pwa5jqH



إمساكية العبور – العبور الجديدة https:2u.pwJx85O



إمساكية العريش https:2u.pwkqXG3



إمساكية الغردقة https:2u.pw9LFvI



إمساكية رأس سدر https:2u.pwjWGM7



إمساكية رأس غارب https:2u.pwhtXdg



إمساكية سفاجة https:2u.pwuVK72



إمساكية سوهاج – سوهاج الجديدة – اخميم الجديدة https:2u.pwrAcAH



إمساكية سيدي براني https:2u.pwiIfvN



إمساكية سانت كاترين https:2u.pwvbXCt



إمساكية شلاتين https:2u.pwf0Gfb



إمساكية شرق العوينات https:2u.pwBL9Ln



إمساكية شرم الشيخ https:2u.pwOm5b2



إمساكية طابا https:2u.pw8QKAF



إمساكية غرب النوبارية https:2u.pwyLEfB



إمساكية دهب https:2u.pwFvmB9



إمساكية دمياط – دمياط الجديدة https:2u.pwYVpxx



إمساكية دمنهور https:2u.pwHdlZ2



إمساكية بورسعيد – غرب بورسعيد https:2u.pw7ZBTz



إمساكية بني سويف – بني سويف الجديدة https:2u.pwtJ66V



إمساكية بلطيم https:2u.pwVKfdL



إمساكية الدلنجات https:2u.pwkcWpH



إمساكية الخارجة https:2u.pw3xUGS



إمساكية الإسماعيلية – الإسماعيلية الجديدة https:2u.pweLf5w



إمساكية الحامول https:2u.pwyGzGs



إمساكية كفر الشيخ https:2u.pwGo4X8



إمساكية قنا https:2u.pwWSGJA



إمساكية 15 مايو https:2u.pwJ9bHi



دار الإفتاء المصرية https:2u.pwxaqqs

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نشرت دار الإفتاء المصرية، إمساكية شهر رمضان 2020 بمواقيت الصلاة والتي تتضمن مواقيت الصلاة في كل أرجاء مصر، مشيرة إلى أن الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال ستكون يوم 29 رمضان.إمساكية القاهرة https:2u.pwdUlOaإمساكية الإسكندرية https:2u.pwi9a7Dإمساكية القاهرة الجديدة – الشروق https:2u.pwqZbjkإمساكية أكتوبر – الشيخ زايد https:2u.pwX0xswإمساكية المنصورة https:2u.pwjyAFHإمساكية طنطا https:2u.pwvGZG0إمساكية المحلة الكبرى https:2u.pwrjsFpإمساكية الفيوم – الفيوم الجديدة https:2u.pwBVv9Mإمساكية العاشر من رمضان https:2u.pw4Az8dإمساكية العاصمة الإدارية الجديدة https:2u.pw4cumJإمساكية مرسى مطروح https:2u.pwiSjNHإمساكية مدينة بدر https:2u.pw9DwUGإمساكية أبو زنيمة https:2u.pw562utإمساكية نجع حمادي https:2u.pwGzuLrإمساكية نويبع https:2u.pw5PqNBإمساكية الفرافرة https:2u.pwPvruXإمساكية مرسى علم https:2u.pwAOd8aإمساكية واحة سيوة https:2u.pwKcAfCإمساكية ملوي الجديدة https:2u.pwjRlgoإمساكية الفشن الجديدة https:2u.pwJlCo1إمساكية السادات https:2u.pwMAhuaإمساكية الصالحية الجديدة https:2u.pwJQ7pkإمساكية حدائق العاصمة https:2u.pwmGjX4إمساكية رفح الجديدة https:2u.pwfra8Nإمساكية رشيد الجديدة https:2u.pwI8O8mإمساكية سفنكس الجديدة https:2u.pwBjkwJإمساكية موط (الداخلة) https:2u.pwzonuOإمساكية الحمام https:2u.pwTtexVإمساكية إدفو https:2u.pw9kkq8إمساكية اسنا https:2u.pwp8Bg7إمساكية بني مزار الجديدة https:2u.pw6yJZnإمساكية بئر العبد الجديدة https:2u.pwWMyOvإمساكية برنيس https:2u.pwlKRncإمساكية توشكى الجديدة https:2u.pwePdYbإمساكية حلايب https:2u.pw0VWuzإمساكية أسيوط – أسيوط الجديدة – هضبة أسيوط https:2u.pwoISLnإمساكية أسوان – أسوان الجديدة https:2u.pwUkiBTإمساكية قنا الجديدة – غرب قنا https:2u.pw4U0De