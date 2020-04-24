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الجمعة 24 أبريل 2020 الموافق 01 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

إمساكية شهر رمضان 2020 بمواقيت الصلاة في كافة المحافظات

الجمعة 24/أبريل/2020 - 03:59 م
إمساكية شهر رمضان
إمساكية شهر رمضان
أميرة العناني
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نشرت دار الإفتاء المصرية، إمساكية شهر رمضان 2020 بمواقيت الصلاة والتي تتضمن مواقيت الصلاة في كل أرجاء مصر، مشيرة إلى أن الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال ستكون يوم 29 رمضان.

إمساكية شهر رمضان 2020 بمواقيت الصلاة في كل محافظة 


إمساكية القاهرة https:2u.pwdUlOa 

إمساكية الإسكندرية https:2u.pwi9a7D 

إمساكية القاهرة الجديدة – الشروق https:2u.pwqZbjk 

إمساكية أكتوبر – الشيخ زايد https:2u.pwX0xsw 

إمساكية المنصورة https:2u.pwjyAFH 

إمساكية طنطا https:2u.pwvGZG0 

إمساكية المحلة الكبرى https:2u.pwrjsFp 

إمساكية الفيوم – الفيوم الجديدة https:2u.pwBVv9M 

إمساكية العاشر من رمضان https:2u.pw4Az8d 

إمساكية العاصمة الإدارية الجديدة https:2u.pw4cumJ 

إمساكية مرسى مطروح https:2u.pwiSjNH 

إمساكية مدينة بدر https:2u.pw9DwUG 

إمساكية أبو زنيمة https:2u.pw562ut 

إمساكية نجع حمادي https:2u.pwGzuLr 

إمساكية نويبع https:2u.pw5PqNB 

إمساكية الفرافرة https:2u.pwPvruX 

إمساكية مرسى علم https:2u.pwAOd8a 

إمساكية واحة سيوة https:2u.pwKcAfC 

إمساكية ملوي الجديدة https:2u.pwjRlgo 

إمساكية الفشن الجديدة https:2u.pwJlCo1 

إمساكية السادات https:2u.pwMAhua 

إمساكية الصالحية الجديدة https:2u.pwJQ7pk 

إمساكية حدائق العاصمة https:2u.pwmGjX4 

إمساكية رفح الجديدة https:2u.pwfra8N 

إمساكية رشيد الجديدة https:2u.pwI8O8m 

إمساكية سفنكس الجديدة https:2u.pwBjkwJ 

إمساكية موط (الداخلة) https:2u.pwzonuO 

إمساكية الحمام https:2u.pwTtexV 

إمساكية إدفو https:2u.pw9kkq8 

إمساكية اسنا https:2u.pwp8Bg7 

إمساكية بني مزار الجديدة https:2u.pw6yJZn 

إمساكية بئر العبد الجديدة https:2u.pwWMyOv 

إمساكية برنيس https:2u.pwlKRnc 

إمساكية توشكى الجديدة https:2u.pwePdYb 

إمساكية حلايب  https:2u.pw0VWuz 

إمساكية أسيوط – أسيوط الجديدة – هضبة أسيوط https:2u.pwoISLn 

إمساكية أسوان – أسوان الجديدة https:2u.pwUkiBT 

إمساكية قنا الجديدة – غرب قنا https:2u.pw4U0De 

 إمساكية شهر رمضان 2020 بمواقيت الصلاة


إمساكية الأقصر – الأقصر الجديدة – طيبة الجديدة https:2u.pwB1Utp 

إمساكية المنيا – المنيا الجديدة https:2u.pwYR8DI 

إمساكية النوبارية الجديدة https:2u.pwE2ayT 

إمساكية القصير https:2u.pw0ec1b 

إمساكية الزقازيق https:2u.pw3Rz36 

إمساكية السلوم https:2u.pwr7NcY 

إمساكية السويس – خليج السويس https:2u.pw9Gfwb 

إمساكية الضبعة https:2u.pwtuqQ0 

إمساكية الطور https:2u.pwLXi5r 

إمساكية العلمين – العلمين الجديدة https:2u.pwa5jqH 

إمساكية العبور – العبور الجديدة https:2u.pwJx85O 

إمساكية العريش https:2u.pwkqXG3 

إمساكية الغردقة https:2u.pw9LFvI 

إمساكية رأس سدر https:2u.pwjWGM7 

إمساكية رأس غارب https:2u.pwhtXdg 

إمساكية سفاجة https:2u.pwuVK72 

إمساكية سوهاج – سوهاج الجديدة – اخميم الجديدة https:2u.pwrAcAH 

إمساكية سيدي براني https:2u.pwiIfvN 

إمساكية سانت كاترين https:2u.pwvbXCt 

إمساكية شلاتين https:2u.pwf0Gfb 

إمساكية شرق العوينات https:2u.pwBL9Ln 

إمساكية شرم الشيخ https:2u.pwOm5b2 

إمساكية طابا https:2u.pw8QKAF 

إمساكية غرب النوبارية https:2u.pwyLEfB 

إمساكية دهب https:2u.pwFvmB9 

إمساكية دمياط – دمياط الجديدة https:2u.pwYVpxx 

إمساكية دمنهور https:2u.pwHdlZ2 

إمساكية بورسعيد – غرب بورسعيد https:2u.pw7ZBTz 

إمساكية بني سويف – بني سويف الجديدة https:2u.pwtJ66V 

إمساكية بلطيم https:2u.pwVKfdL 

إمساكية الدلنجات https:2u.pwkcWpH 

إمساكية الخارجة https:2u.pw3xUGS 

إمساكية الإسماعيلية – الإسماعيلية الجديدة https:2u.pweLf5w 

إمساكية الحامول https:2u.pwyGzGs 

إمساكية كفر الشيخ https:2u.pwGo4X8 

إمساكية قنا https:2u.pwWSGJA 

إمساكية 15 مايو https:2u.pwJ9bHi 

دار الإفتاء المصرية https:2u.pwxaqqs

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