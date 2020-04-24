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الجمعة 24 أبريل 2020 الموافق 01 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

دعاء اليوم الأول من رمضان 2020: «اَللّهُمَّ اجعَلني فيهِ مِنَ المُستَغْفِرينَ»

الجمعة 24/أبريل/2020 - 01:34 ص
دعاء اليوم الأول
دعاء اليوم الأول من رمضان 2020: «اَللّهُمَّ اجعَلني فيهِ مِنَ المُستَغْفِرينَ»
الدستور
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يستهل المسلمون شهر رمضان بالتقرب إلى الله بالطاعات وعلى رأسها دعاء اليوم الأول من رمضان 2020 والذي يكثر عليه البحث من أول ليلة من ليالي رمضان، حيث ينتظر الصائمون السحور الأول لهم ورفع أيهم إلى السماء لأن دعوة الصائم لا ترد.

ويبتهل المسلمون تقربًا إلى الله بتلك الأدعية وخاصة دعاء اليوم الأول من رمضان ورفع البلاء الذي ألم بهم من الوباء العالمي من فيروس كورونا المستجد، ليتابع معكم موقع "الدستور" عبر أيام رمضان جميع الأدعية اليومية، ليتقبل الله منا الدعاء وصالح الأعمال.

ويعد الدعاء هو أقرب وسيلة للتواصل مع الله عز وجل توسلاً وتقربًا إليه سبحانه في كل الأوقات، حيث إن الشهر الكريم كله مغفرة وأبواب السماء دائمًا مفتوحة.

ولا يقتصر الفرد المسلم على الأدعية في ذلك الشهر الكريم، فهناك طرق أخرى للعابدة ومنها الصلاة كصلاة التراويح بشرط الالتزام بما أعلنت عنه وزارة الأوقاف المصرية بعد صلاتها في المساجد في ظل الفترة التي يعاني فيها العالم من وباء كورونا، بجانب عدم صلاتها في جماعات أعلى المنازل، إنما يعمر المسلمون بيوتهم بالإيمان اقتصارا على الأسرة فقط.

دعاء اليوم الأول من رمضان

  • اَللّهُمَّ اجعَلني فيهِ مِنَ المُستَغْفِرينَ، وَاجعَلني فيهِ مِن عِبادِكَ الصّالحينَ القانِتينَ، وَاجعَلني فيهِ مِن أوْليائِكَ المُقَرَّبينَ، بِرَأفَتِكَ يا اَرحَمَ الرّاحمينَ.
  • “اَللّهُمَّ قَرِّبْني فيهِ إِلى مَرضاتِكَ، وَجَنِّبْني فيهِ مِن سَخَطِكَ وَنَقِماتِكَ، وَوَفِّقني فيهِ لِقِراءةِ آياتِكَ، بِرَحمَتِكَ يا أرحَمَ الرّاحمينَ”.
  • “اَللّهُمَّ ارْزُقني فيهِ الذِّهنَ وَالتَّنْبيهِ، وَباعِدْني فيهِ مِنَ السَّفاهَةِ وَالتَّمْويهِ، وَاجْعَل لي نَصيباً مِن كُلِّ خَيْرٍ تُنْزِلُ فيهِ، بِجودِكَ يا أجوَدَ الأجْوَدينَ”.
  • “اَللّهُمَّ أعِنّي فيهِ عَلى صِيامِهِ وَقِيامِهِ، وَجَنِّبني فيهِ مِن هَفَواتِهِ وَآثامِهِ، وَارْزُقني فيهِ ذِكْرَكَ بِدَوامِهِ، بِتَوْفيقِكَ يا هادِيَ المُضِّلينَ”.
  • “اَللّهُمَّ ارْزُقْني فيهِ رَحمَةَ الأَيْتامِ وَاِطعامَ الطَّعامِ وَاِفْشاءَ وَصُحْبَةَ الكِرامِ بِطَوْلِكَ يا مَلْجَأَ الآمِلينَ.

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وتفصلنا ساعات على دخول أول يوم رمضان أعاده الله علينا بالخير وعلى جميع المسلمين، لنستمر وإياكم في نشر الأدعية اليومية حتى نتقرب إلى الله وندعو بكل ما نشاء.

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