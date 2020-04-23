نوال الزغبي تطرح «أنا اتحاربت» تتر مسلسل «سلطانة المعز» (فيديو)

طرحت المطربة نوال الزغبي، أغنية "أنا اتحاربت" وهي تتر مسلسل "سلطانة المعز" الذي تخوض بطولته الفنانة غادة عبد الرازق، والمقرر عرضه طوال شهر رمضان.وتخوض بطولة المسلسل الفنانة غادة عبد الرازق، ويشاركها البطولة كل من محمود عبدالمغني، محمد لطفي، محمد شاهين، دينا، محمود البزاوي، حسن حسني، مي الغيطي، محمد حاتم، انتصار، تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير.وتجسد "غادة" خلال الأحداث دور بائعة كبدة وهي المهنة التي ترثها أبًا عن جد، وتتوالى الأحداث في إطار درامي شعبي، وتتحول شخصيتها خلال الحلقات من سيدة مهملة في مظهرها إلى شخصية أخرى تهتم بتفاصيل مظهرها من ملابس وشعر وماكياج وذلك بعد نصيحة والدتها لها للوقوع في غرام أحدهم والزواج به.