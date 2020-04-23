رئيس الحامول يتفقد قرية «الزعفران» بعد عزلها في كفر الشيخ (صور)

تفقد جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول بكفر الشيخ، قرية الزعفران التي تم عزلها صحيا لمدة 14 يوما، بسبب ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد بين أهلها، رافقه للواء أحمد الصعيدي، مساعد مدير الأمن لفرقة شرطة الحامول، والعقيد حسام نبيه، مأمور مركز شرطة الحامول، والدكتور حمادة عبد الرحمن، مدير الإدارة الصحية، وقسم مكافحة الأمراض المعدية.وأكد يونس، في بيان، أن اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، قد كلف مديرية التضامن الاجتماعي ومديرية التموين ومديرية الشؤون الصحية كلا فيما يخصه، باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو توفير المواد الغذائية والمستلزمات الطبية لأهالي القرية.وكان محافظ كفرالشيخ، قرر عزل قرية الزعفران بمركز الحامول وهي أكبر قرى المركز وذلك لمدة أسبوعين بعد ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا، وتكليف مديريات التموين والتضامن والصحة بالمتابعة المستمرة لتقديم كافة احتياجات الأهالي.