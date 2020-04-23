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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

سارة الشامى: ياسمين صبرى فكاهية جدًا وعلى طبيعتها

الخميس 23/أبريل/2020 - 03:38 م
سارة الشامي و ياسمين
سارة الشامي و ياسمين صبري
محمد مجدي
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عبرت الفنانة الشابة سارة الشامي عن بالغ سعادتها بخوضها السباق الرمضاني المقبل 2020 بمسلسل "فرصة تانية" الذي تخوض بطولته الفنانة ياسمين صبري، مشيرة إلى أنها كانت تنتظر هذا التعاون.

وأضافت سارة الشامي، في بيان صحفي لها، أنها رُشحت للعمل عن طريق المخرج مرقس عادل، مشيرة إلى أنها شعرت بسعادة كبيرة بعد ترشيحه لها لرغبتها في خوض تجربة مع الفنانة ياسمين صبري، بجانب السيناريو الجيد، والشخصية التي تقدمها تشبهها كثيرًا.

وأشارت إلى أن فكرة المسلسل تدور حول العلاقات الاجتماعية التي نمر بها في حياتنا الطبيعية، مثل علاقات: "الأصحاب ببعضهم، الحب والارتباط، أب وابنته، الأسرة داخل بعضها".

وعن الشخصية التي تقدمها أشارت إلى أنها تقدم دور فتاة تُدعى "شيرين"، وهي الصديقة المقربة لـ"ملك" التي تؤدي شخصيتها الفنانة ياسمين صبري، "والتي تشاركها كل حياتها بتفاصيلها وعلى طول مع بعض، وعندما تمر بمشكلة كبيرة تقف بجانبها وتحاول مساعدتها وحلها معها"، مؤكدة أن العمل سينال إعجاب الجمهور لأنه خفيف وعائلي يشبه حياتنا اليومية الطبيعية.

وفيما يخص كواليس المسلسل أكدت أنها كانت جيدة جدًا، خصوصًا أن أغلبية الفنانين المشاركين بالعمل شباب، وتربطهم علاقة صداقة، لذلك لم يكن هناك توتر أو شعور بالانزعاج، وعن كواليسها مع ياسمين صبري أشارت إلى أنها أحبتها كثيرًا وأصبحت من أصدقائها المقربين ويحكيان لبعضهما كل ما تمرنان به.

ولفتت إلى أن ياسمين صبري شخصية ذكية وعلى طبيعتها جدًا، متابعة: "والغريبة أنها تضحك في الحقيقة كثيرًا.. وفكاهية على عكس ما يتوقعه الجميع منها ومن شخصيتها الجادة".

واختتمت سارة الشامي، بيانها برسالة خاصة لجمهورها والشعب المصري، قائلة: "يا رب المسلسل يعجبكم وكل سنة وانتم طيبين ويكون رمضان وش سعد على الجميع ونخلص من الفترة الصعبة اللى بنمر بيها وفيروس كورونا ينتهي.. وأتمنى للجميع إن محدش يشوف حاجة وحشة في الناس اللى بيحبها".

وتشارك سارة الشامي في مسلسل "فرصة تانية" بجانب الفنانين: ياسمين صبري، أحمد مجدي، هبة مجدي، إدوارد، وهبة عبدالغني، وكريم عبدالخالق، وعصام السقا، وغفران محمد، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجي.

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