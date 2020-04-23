بعد «أمنيات ترامب الطيبة» لكيم.. البنتاغون يعلق

أكدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أمس الأربعاء، أن الرئيس الكوري الشمالي كيم جونج أون لا يزال يبسط كامل هيمنته على الجيش والقوة النووية في بيونج يانج.وردًا على الشائعات التي تتعلق بتدهور الأوضاع الصحية للزعيم الكوري الشمالي، قال نائب رئيس هيئة أركان الجيش الجنرال جون هايتن، إن المعلومات الاستخبارية لا تتيح تأكيد أي شيء في هذا الإطار أو نفيه.وأضاف «هايتن» أن كيم لا يزال يسيطر بالكامل على القوة النووية والجيش في كوريا الشمالية، وليس هناك ما يشير لافتراض عكس ذلك.وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن أنّه لا يعرف شيئًا عن صحّة الزعيم الكوري الشمالي بعد المعلومات التي سرت حول وضعه الصحي، مشيرًا إلى أنّ «أحدًا لم يؤكّد صحّة» هذه التقارير، وأنّه يتمنّى أن يكون بخير.وكانت كوريا الجنوبية قلّلت من شأن تقارير أفادت بأنّ كيم خضع مؤخرًا لعملية جراحية وحالته الصحية خطرة.واحتفلت كوريا الشمالية في 15 أبريل بالعيد الثامن بعد المئة لولادة جد كيم جونج أون ومؤسس النظام الحاكم كيم إيل سونج.وهذا التاريخ هو من أهم المحطات السياسية في كوريا الشمالية، ومع ذلك، لم يظهر كيم جونج أون في أيّ من الصور التي نشرها الإعلام الرسمي للاحتفالات.